Düğünde eski koca dehşeti... Gelinin babası ve 3 akrabasını yaraladı

Şehitkamil ilçesinin Aydıntepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bektaş Kara (24) ve Melisa Baş'ın (23) sokakta yapılan düğününe gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ve yanındaki 4 kişi av tüfekleri ile saldırı düzenledi. Silahlarla rast gele ateş açıp 5 kişiyi yaralayan şüpheliler, saldırının ardından kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda damadın ağabeyi Murat Kara (32) yaşamını yitirirken, gelinin babası İbrahim Baş ile akrabaları İ.B, Z.B, H.B ve E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 çocuk babası Murat Kara'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Emirhan Urgunludaş ve beraberindekilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, S.U. ve D.U. adlı 2 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayın aileler arası husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şüpheli S.U ve D.U olayın hemen ardından emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanmış, Şüpheli E.U'nun yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Olayda yaralanan şahısların tedavileri devam etmekte olup, Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.