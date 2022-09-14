Düğünde gelin ve damada şok! Arkadaşlarından akıl almaz şaka





Eşimin tiyatrocu olduğunu bildiğim için son kısımda izlemenin keyfini sürmeye başladım. Çok keyifli ve çok güzeldi. Hem bizim için çok güzel bir anı oldu, hem de ileride çocuklarımıza izletirken anlatabileceğimiz çok paha biçilmez bir anı bıraktıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.