Düğünde ’halay’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan düğün kanlı bitti. Davetlilerin gönüllerince eğlendiği düğünde çekilen halayda tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi.
Bir anda karışan düğünde silahlar çekildi. Silahını çeken Hakan D. kavga ettiği Sedat Gizlenir'e doğrulttuğu silahını hiç düşünmeden ateşledi. Kurşunlara hedef olan Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla 11 yaşındaki Kübra Şahin ve Eser Şahin'de çeşitli yerlerinden yararlandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.