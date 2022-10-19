Haberler Yaşam Haberleri Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:16 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:29

Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay’da yapılan bir düğünde halay çekme kavgası çıktı. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Düğünde ’halay’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan düğün kanlı bitti. Davetlilerin gönüllerince eğlendiği düğünde çekilen halayda tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi.

Bir anda karışan düğünde silahlar çekildi. Silahını çeken Hakan D. kavga ettiği Sedat Gizlenir'e doğrulttuğu silahını hiç düşünmeden ateşledi. Kurşunlara hedef olan Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla 11 yaşındaki Kübra Şahin ve Eser Şahin'de çeşitli yerlerinden yararlandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü 2 yaralı
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