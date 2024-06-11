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Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:29 Son Güncelleme: 11.6.2024 11:51

Düğünde hava fişek dehşeti: Damat dahil 5 kişi yaralandı!

Diyarbakır'da düğünde damdan atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı, damat dahil 5 kişi yaralandı.

DHA
Düğünde hava fişek dehşeti: Damat dahil 5 kişi yaralandı!

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; düğün sırasında 3 katlı evin damından atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı. Damat Lokman B. ile Mehmet Berat E., Azize G., Fatma B. ve Kerem C., çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Kerem C. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da düğün havai fişek patladı! Yaralılar var... | Video

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Düğünde hava fişek dehşeti: Damat dahil 5 kişi yaralandı!
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