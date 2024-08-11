Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş edilen tabancadan çıkan kurşunlar 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde Bilal Yetim (62), oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Mermilerden biri de Hüseyin Ölçücü'ye (58) isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Bilal Yetim ise Trabzon Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi.