Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek koruması tarafından öldürüldü

Saldırıda ağır yaralanan Aypek ise olay yerine 200 metre mesafede bulunan 100'üncü Yıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Aypek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aypek'in yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve sevenleri hastaneye akın ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.