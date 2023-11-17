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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Düğünde istek parça dehşeti

İzmir’de alkollü olarak gittiği düğünde istek parçası çalınmayınca mikrofonu alarak, “Gereğini yaparım” diye bağıran 18 yaşındaki genç, dehşet saçtı. Rastgele ateş etmeye başlayan cani, 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış’ı öldürürken, 7 kişiyi de yaraladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Düğünde istek parça dehşeti
Dehşet düğünü İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki Metin S., peş peşe istek parça istedi. Düğün sahipleri, "Diğer davetliler de oynayacak" diyerek, Metin S.'ye karşı çıktı. Bunun üzerine mikrofonu alan Metin S., "İstek parçam çalınmazsa gereğini yaparım" diye tehdit ettikten sonra düğünden ayrıldı. Ardından arkadaşı Lütfi H. ile düğün alanına dönen Metin S. elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Yaralanan 8 kişi, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başından vurulan Aytekin Elkalkmış (16), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Üzerlerindeki 2 pompalı tüfek ile bir tabancaya da el konuldu. Metin S., çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, Lütfi H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düğünde istek parça dehşeti
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