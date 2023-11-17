Düğünde istek parça dehşeti

Dehşet düğünü İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki Metin S., peş peşe istek parça istedi. Düğün sahipleri, "Diğer davetliler de oynayacak" diyerek, Metin S.'ye karşı çıktı. Bunun üzerine mikrofonu alan Metin S., "İstek parçam çalınmazsa gereğini yaparım" diye tehdit ettikten sonra düğünden ayrıldı. Ardından arkadaşı Lütfi H. ile düğün alanına dönen Metin S. elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.Yaralanan 8 kişi, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başından vurulan Aytekin Elkalkmış (16), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Üzerlerindeki 2 pompalı tüfek ile bir tabancaya da el konuldu. Metin S., çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, Lütfi H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.