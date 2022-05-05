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Giriş Tarihi: 5.5.2022 09:35 Son Güncelleme: 5.5.2022 09:48

Düğünde kalbine maganda kurşunu isabet eden zurnacı öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Düğünde kalbine maganda kurşunu isabet eden zurnacı öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zurnacı 4 çocuk babası Emre Tıptaş (41), maganda kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay ilçeye bağlı Kesikkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zurnacı Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davulcu ile birlikte zurna çalmaya gitti. Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada zurna çalan Emre Tıptaş'ın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.


Emre Tıptaş

Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tıptaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Düğünde kalbine maganda kurşunu isabet eden zurnacı öldü
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