Düğünde kalbine maganda kurşunu isabet eden zurnacı öldü

Olay ilçeye bağlı Kesikkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zurnacı Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davulcu ile birlikte zurna çalmaya gitti. Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada zurna çalan Emre Tıptaş'ın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.



Emre Tıptaş

Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tıptaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı.