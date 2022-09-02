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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Düğünde kanlı pusu

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Düğünde kanlı pusu
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli Köyü'nde, daha önce aralarında husumet bulunan Keleş ailesi ile Aras ailesi arasında çatışma çıktı. Ardından Keleş ailesi, köydeki bir düğüne giden Aras ailesi üyelerine, düğün alanı girişinde pusu kurdu. Kurşun yağmuruna tutulan Aras ailesinden biri çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Aras (26), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sait Aras, Musa Aras, Gökhan Aras ve 9 yaşındaki Gökçe Aydın'ın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 8 kişi gözaltına alınırken, jandarma yeni bir çatışma ihtimaline karşı köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Düğünde kanlı pusu
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