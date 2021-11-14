Düğünde kavgaya karışan şahıs, aracını davetlilerin üzerine sürdü: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı. Refüje geçen otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile Fatih K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ile Fatih K. ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kısa sürede polis tarafından yakalanan İbrahim K. ile Fatih K. de tedavileri sonrası gözaltına alındı.