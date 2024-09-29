Düğünde kaybolan çocuğunu boğazından tutup, yere fırlatmıştı! Vicdansız babaya 1,5 yıl hapis istemi!

Olay, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre eşi ve 3 çocuğuyla birlikte komşusunun düğününe giden R.D., oğlu M.H'nin gözden kaybolması üzerine eşiyle birlikte oğlunu aramaya başladı. Bir süre sonra düğündeki çocuklarla birlikte yandaki düğüne pasta yemeye giden oğlunu bulan öfkeli baba, diğer çocukların gözü önünde küçük çocuğun önce boğazını tuttu ardından da yere fırlattı. Bu esnada yanına gelen eşi A.D. (31) eşinin elinden çocuğunu zor kurtardı. Bu anlar salonun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

YERE FIRLATTIĞI ÇOCUĞU İÇİN 'SENDELEDİM' DEDİ

R.D. emniyet ifadesinde "Çocuğum M.H., düğün yerinde bulunan çocuklarla pasta yemek için karşı düğün yerine gitmişler. Benim ve eşimin haberi yoktu. 20 dakika boşunca eşimle birlikte oğlumu aradık. Daha sonra diğer düğün yerinin orada oğlumu gördüm. Çocuğumun kaybolmasından endişe duydum. Ne yaptığımı bilemedim. Eşim arkamdan koşmuş ve çocuğu benden aldı. Çocuğumu kızgınlıkla sendeledim" dedi. R.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık, baba hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisi savunamayacak durumda bulunan kişiye (altsoya) karşı basit tıbbı müdahale ile giderilebilir derecede kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame kabul edilirken, R.D. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.