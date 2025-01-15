Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Kemal yaşama veda etti

Acı olay, Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan talihsiz çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Olaydan sonra jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.