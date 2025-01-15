Haberler Yaşam Haberleri Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Kemal yaşama veda etti
Giriş Tarihi: 15.1.2025 12:40 Son Güncelleme: 15.1.2025 12:46

Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Kemal yaşama veda etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden mermiyle yaralanan Kemal Azgın (9), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Kemal yaşama veda etti

Acı olay, Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan talihsiz çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Olaydan sonra jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Düğünde maganda kurşunuyla vurulan Kemal yaşama veda etti
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