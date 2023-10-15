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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Düğünde oynarken maganda kurbanı oldu

ABBAS ÇAKAR
Düğünde oynarken maganda kurbanı oldu
Kocaeli'nde düğünde oynarken hava açılan ateş sonucu vurulan Abdülaziz Erbirol yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, önceki akşam bir akrabasının düğününe gelen Abdülaziz Erbirol, akrabalarıyla oynamaya başladı. Bu sırada havaya ateş açan bir magandanın tabancasından çıkan kurşun, Erbirol'un kalbine yakın bir yerden vücuduna isabet etti. Erbirol'un kanlar içinde yere yığıldığını gören düğündekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Erbirol, dün sabah yaşamını yitirdi. Jandarma, tabancayı ateşlediği belirlenen İ.G.'yi gözaltına aldı.

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Düğünde oynarken maganda kurbanı oldu
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