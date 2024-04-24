Düğünde tartıştı, iki gün sonra öldürdü

Rize'nin Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana gelen olayda Orhan Kork ve C.K (21) yakınlarının düğününde nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı tartışmıştı. Köyde yeniden bir araya gelen iki kişi yeniden tartışma yaşadı, tartışmanın ardından C.K isimli şahıs belinden çıkardığı silahla Orhan Kork a kurşun yağdırdı. Vücudunda 7 kurşun isabet eden Kork ağır yaralandı, sağlık ekiplerinin çağrılması ile birlikte Hastaneye kaldırılan Orhan Kork tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası C.K. olay yerinden kaçtı, kaçan katıl zanlısını bulmak için jandarma ve Emniyet kuvvetleri harekete geçti. Olayın neden meydana geldiği ve zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Hayatını kaybeden Orhan Kork adlı tıpın incelemesinden sonra köyünde toprağa verilecek.