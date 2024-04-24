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Giriş Tarihi: 24.4.2024 10:48 Son Güncelleme: 24.4.2024 10:59

Düğünde tartıştı, iki gün sonra öldürdü

Rize Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde 2 gün önce düğünde tartışan Orhan Kork ve C.K. tekrar bir araya gelince tartışma büyüdü. C.K. tartıştığı Orhan Kork’u 7 kurşunla öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı aranıyor.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Düğünde tartıştı, iki gün sonra öldürdü

Rize'nin Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana gelen olayda Orhan Kork ve C.K (21) yakınlarının düğününde nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı tartışmıştı. Köyde yeniden bir araya gelen iki kişi yeniden tartışma yaşadı, tartışmanın ardından C.K isimli şahıs belinden çıkardığı silahla Orhan Kork a kurşun yağdırdı. Vücudunda 7 kurşun isabet eden Kork ağır yaralandı, sağlık ekiplerinin çağrılması ile birlikte Hastaneye kaldırılan Orhan Kork tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası C.K. olay yerinden kaçtı, kaçan katıl zanlısını bulmak için jandarma ve Emniyet kuvvetleri harekete geçti. Olayın neden meydana geldiği ve zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Hayatını kaybeden Orhan Kork adlı tıpın incelemesinden sonra köyünde toprağa verilecek.

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Düğünde tartıştı, iki gün sonra öldürdü
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