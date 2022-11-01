Düğünde vurulan yeğen kurtarılamadı!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, önceki akşam saat 21:00 sularında meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen M.Ç ile yeğeni Hakan Aydın karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada dayı M.Ç üzerinde taşıdığı silahı çıkararak art arda yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı.

Davetlilerin büyük panik yaşadığı olayda, Hakan Aydın bacağı, boynu ve göğüsünden yaralanarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edidli. Ağır yaralanan Hakan Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Aydın'ın tedavisi hastanede devam ederken, onu yaralayan dayısı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Hakan Aydın hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Aydın'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İzmit'te bir mobilya mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Aydın'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip İzmit Yavuz Selim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy'de toprağa verilecek. Aydın'ın yakınları, dayı ve yeğen arasında husumet olmadığını, bilinmeyen nedenle ateş ettiğini öne sürdü.