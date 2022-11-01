Haberler Yaşam Haberleri Düğünde vurulan yeğen kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 1.11.2022 13:54 Son Güncelleme: 1.11.2022 14:27

Düğünde vurulan yeğen kurtarılamadı!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, tartıştığı  yeğeni Hakan Aydın'ı(35) vurarak ağır yaralayan M.Ç, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Ağır yaralanan yeğeni ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Düğünde vurulan yeğen kurtarılamadı!

Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, önceki akşam saat 21:00 sularında meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen M.Ç ile yeğeni Hakan Aydın karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada dayı M.Ç üzerinde taşıdığı silahı çıkararak art arda yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı.

Davetlilerin büyük panik yaşadığı olayda, Hakan Aydın bacağı, boynu ve göğüsünden yaralanarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edidli. Ağır yaralanan Hakan Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Aydın'ın tedavisi hastanede devam ederken, onu yaralayan dayısı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Hakan Aydın hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Aydın'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İzmit'te bir mobilya mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Aydın'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip İzmit Yavuz Selim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy'de toprağa verilecek. Aydın'ın yakınları, dayı ve yeğen arasında husumet olmadığını, bilinmeyen nedenle ateş ettiğini öne sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde vurulan yeğen kurtarılamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA