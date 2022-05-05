Düğünde zurnacının vurulma anı kamerada



GÖĞSÜNÜ TUTUP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Bu arada, Emre Tıptaş'ın vurulma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emre Tıptaş'ın göğsünü tutarak alandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada oynayanların arasına giren bir kişinin de havaya etmeye devam ettiği görüntülerde yer aldı. (DHA)