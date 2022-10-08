Düğüne beklerken cenaze haberi geldi

Olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana geldi. İzmir'de yapılan düğünden sonra İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılacak yeğeninin düğününe katılmak için İstanbul'a seyahat eden Banka emeklisi Nilgün İpek, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda indi. Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsten indikten sonra otobüsün arkasından geçen Nilgün İpek'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan Nilgün İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.