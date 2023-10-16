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Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:44 Son Güncelleme: 16.10.2023 09:58

Düğüne elektrik verme cinayeti

Adana’da iki çocuk babası İsmet Gülşen, ‘düğüne elektrik verme’ meselesi yüzünden tartıştığı bakkal Sercan K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Düğüne elektrik verme cinayeti

Adana'da iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), 'düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal Sercan K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor.

GÜRÜLTÜDEN UYUYAMADI

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Gülşen, evinin sokağındaki düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, bunun üzerine düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi Sercan K.'ya elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K. elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bakkalda bulunan tabancayı alan Sercan K., İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülşen, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Sercan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEYİ KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan ölen İsmet Gülşen'in ağabeyi Enver Gülşen'in ise 26 Şubat'ta Adana'da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Gülşen kardeşlerin anne ve babası olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

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Düğüne elektrik verme cinayeti
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