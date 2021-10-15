Düğüne giden araç kazaya karıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'dan Adana'ya düğüne gelen Ali Ördek yönetimindeki hafif ticari araç, Süleyman Vural'ın aracıyla kafa kafaya çarpıştı. İş yeri güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza da 2'si şoför olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Huzur Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Ördek yönetimindeki 16 CTE 70 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen Süleyman Vural yönetimindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki haraç da hurdaya döndü. Kazada, sürücülerden Ördek ile yanındaki 6 kişi, diğer sürücü Vural ile yanındaki 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ali Ördek ile ailesinin düğün için Şanlıurfa'dan Adana'ya geldiği belirtildi. Araçların kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.