Düğüne giderken kaza yaptılar: 4 ölü

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (38) ve Hiray Yörür (8) ile Gökçen Karahasanoğlu hayatını kaybetti. Ailenin Erzincan'daki bir düğüne katılmak için yola çıktıkları belirtildi. Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESKİ VEKİL DE ÖLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kazada 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkiinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, "24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde de Damla Beykoz idaresindeki otomobil, Başçeşme mevkiinde şarampole devrildi. Sürücü ile kızı Mina Beykoz (12) ve babası Recep Köle, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mina Beykoz, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. - - / SABAH