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Giriş Tarihi: 26.8.2024 12:33 Son Güncelleme: 26.8.2024 12:59

Düğüne giderken kazada öldü

Gaziantep’te bir akrabasının düğününe giden 73 yaşındaki adam yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Düğüne giderken kazada öldü

Gaziantep Araban ilçesinde meydana gelen kazada, bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e (73) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duran Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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Düğüne giderken kazada öldü
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