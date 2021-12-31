Düğünümüz Var’dan global inovasyon başarısı

Dijital hayat döneminin öncesinde evlenen anne ve babalarımızın basılı düğün fotoğraflarına baktığımızda, en fazla 5 metrekarelik bir stüdyoda, küçük bir dekorla fotoğraf çekimleri yapılırdı. Bugün ise durum bambaşka. Özellikle sosyal medya kanallarının yaşamımızın bir parçası hâline gelmesiyle en iyi gelin - damat pozlarına sahip olmak ve bu fotoğrafları paylaşmak sosyokültürel bir davranışa dönüştü.

Büyük bir yatırımla düğün fotoğrafçılığında global bir inovasyon yaratan ve bu alanda ilklere imza atan Düğünümüz Var, dünyanın tüm kültürlerinde bir gelenek olan gelin - damat pozlarını, sınırlı imkânlardan çıkarıp, evlilik hazırlığındaki çiftler için sınırsız bir hayal gücünün yolunu açıyor.