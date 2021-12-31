Düğünümüz Var’dan global inovasyon başarısı

Dijital hayat döneminin öncesinde evlenen anne ve babalarımızın basılı düğün fotoğraflarına baktığımızda, en fazla 5 metrekarelik bir stüdyoda, küçük bir dekorla fotoğraf çekimleri yapılırdı. Bugün ise durum bambaşka. Özellikle sosyal medya kanallarının yaşamımızın bir parçası hâline gelmesiyle en iyi gelin - damat pozlarına sahip olmak ve bu fotoğrafları paylaşmak sosyokültürel bir davranışa dönüştü.
Büyük bir yatırımla düğün fotoğrafçılığında global bir inovasyon yaratan ve bu alanda ilklere imza atan Düğünümüz Var, dünyanın tüm kültürlerinde bir gelenek olan gelin - damat pozlarını, sınırlı imkânlardan çıkarıp, evlilik hazırlığındaki çiftler için sınırsız bir hayal gücünün yolunu açıyor.
Film platosu gibi düğün fotoğrafı platoları
Milyon dolarlık yatırımlarla kendine ait çekim mekanlarında yepyeni bir konsept oluşturan Düğünümüz Var, İstanbul Çekim Platosu, Beykoz Gölü Çekim Mekânı, Beykoz Tarlası Çekim Mekânı ve Düğün Karavanı konseptiyle dünya fotoğrafçılığında referans oluşturacak ilklere imza attı. Bu mekânlarda yapılan gelin - damat çekimleri, Hollywood platolarındaki gibi gerçekçi ve hayranlık verici kareler oluşturuyor.
Fotoğrafçılıktan çok daha fazlası
Düğünümüz Var yetkilileri, online rezervasyon seçeneğinin sunulması ile bu sektöre olan ilgiyi dijital verilerle görebildiklerini ve müşterilerinin beklentileri doğrultusunda profesyonel fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra saç - makyaj ve gelinlik kiralama gibi ihtiyaçları da fark edip, yeni hizmet alanları da açtıklarını belirtti.
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