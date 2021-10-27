Düğününde ateş eden magandaları vuran damat tutuklandı

Adana'da sokak düğününde havaya ateş ederek kutlama yapan Cuma ve Celal B. kardeşler, kendilerini uyaran damadın ağabeyi Sabah K. ile tartıştı, ancak olay kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. 23 yaşındaki damat İbrahim K. da düğünü ve gelini bırakıp olaya karıştı. Cuma B. başından, Celal B.'de vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Cuma B. hastanede yaşam savaşı verirken, en mutlu günü kabusa dönen İbrahim K., ağabeyi ve yeğeniyle tutuklanarak cezaevine girdi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, 23 Ekim'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Başak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; İbrahim K. ile 17 yaşındaki Y.O.'nun sokakta düzenlenen düğünlerine katılan Cuma B. (23) ve kardeşi Celal B. (22), hava ateş edip kendilerince kutlama yapmak istedi. Damadın ağabeyi Sabah K. (35) ve yeğeni Mustafa K. (19) bu duruma müdahale edip, iki kardeşi uyardı. Bu uyarı, önce tartışmaya; ardından da silahlı kavgaya dönüştü. Damat da düğünü ve gelini bırakıp, kardeşlerine destek çıktı. Her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti; çıkan çatışmada Cuma B., başından Celal B.'de vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Cuma B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, hafif yaralı olan kardeşi Celal B.'nin de tedavisi sürdüğünü öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili olarak soruşturma başlatıp, kaçan zanlıların peşine düştü. Polis, söz konusu saldırganların saklandıkları adresleri tek tek tespit etti.

DÜĞÜNDEN CEZAEVİNE

Düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla İbrahim K. ile ağabeyi Sabah K. ve yeğeni Mustafa K. yakalanarak gözaltına alındı. Damat İbrahim K., "Elime tüfek aldım ama ateş etmedim" derken, Sabah K.'de yine ateş etmediğini öne sürdü. Mustafa K. ise, suçu üstlendi ve iki kardeşi kendisinin vurduğunu iddia etti. Hastanede ifadesi alınan Celal B. ise, iki kardeş ve yeğenlerinin kendilerine saldırdığını iddia etti. İbrahim, Sabah ve Mustafa K. tutuklandı.