Düğününe 15 gün kala genç kız kalbine yenildi

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan İdal Şahin, evinde aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan genç kızın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına son yolculuğuna uğurlandı. İdal'ın mezarına yakınları tarafından gelin duvağı ve provalarda kullandığı gelin çiçeği bırakıldı. Kızının evlilik süreci öncesi yaşanan talihsizliklerinden bahseden 3 çocuk babası Mehmet Şahin, "Depremden önce ninesi öldü, 40 gün sonra nişan taktık. Deprem olunca da düğününü 1 yıl erteledik. Düğünü 14 Temmuz'da yapacaktık bu kez de nişanlısının dayısı ölünce tekrar erteledik. Bu sefer 3- 4 Eylül'de düğünü yapılacaktı ama mutlu gününe 15 gün kala kızım hayatını kaybetti" diye konuştu.

Kızının gelinlik giyeceğine kefen giydiğini ifade eden acılı baba, "Kızım bana 'Baba benim bir tane kızım olacak' derdi. Kızımın daha kızı olmadan ona elbise almıştı. Gelinlik giyip çiçeklerle prova yapıyordu. Gelinlik giyeceğine kefen giydi. Bir baba olarak çok üzgünüm, beni kimse anlayamaz. Kızım hayatımıza kelebek gibi geldi ve kelebek gibi de gitti" şeklinde konuştu.