Düğününe 6 ay kala eşini öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Olay, 8 Şubat'ta özel bir hastanenin onkoloji merkezi girişinde meydana geldi. Hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Coşansel (32), ocak ayında resmi nikah yaptığı eşi uzman çavuş Murat Coşansel ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat Coşansel belinden çıkardığı tabanca ile eşine peş peşe ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Coşansel, tutuklanıp cezaevine gönderildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülen duruşmada, sanık mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Hakim tarafından son sözleri sorulan sanık Murat Coşansel, ''Ben öldüreceğim diye bir şey demedim. Sadece boşanmak için tehdit ettim. Ben burcuyu canıyla tehdit etmedim. Sadece mahkeme yoluyla tehdit ettim. Hastaneye konuşmak için gittim. Olay günü ben istediğimle istediğimi yaparım dedi. Ağır sözler söyleyince silahımı kendisine doğrulttum. Beni mi vuracaksın falan dedi gülerek sonrasını hatırlamıyorum. Ben Sinop'tan birisini öldürmek için gelmedim. Ben hastaneye eşimin yanına gitmeden iş yerinden arkadaşımı arayarak bugün çalışmıyorum yarın işe geleceğim dedim. Çünkü işimi düşünüyordum öldürmek için gelmedim. Konuşmalarda boşanmak istediğim bellidir. Sinop'tan gelirken dönüş yapacak gibi geldim. Geldiğim taksiciye öğlen saatlerinde döneriz dedim fakat aklımda olmayan bir durumla karşılaştık. Ben mağdurum. Ben bu olayı isteyerek yapmadım. Düşüncem dahi olmadı. Ben yapmak isteseydim başka bir materyal ile de yapabilirdim. Pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı şuan boşanma duruşmasında olsaydık" dedi.

Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Coşansel'e eşi Burcu Coşansel'i kasten öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet cezasına çarptırdı.