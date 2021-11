Duha Suresi Okunuşu - Duha Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Halk arasında Vedduha Suresi olarak da bilinen dua, derin anlamları olan pek çok ayeti içinde barındırır. Kişinin gönlünü ferahlatan bu dua, Allah'ın lütuflarının çokluğunu anlatırken yetime ve muhtaç kimseye yardım etmenin gerekliliğini de izah etmektedir. Bu surenin manasını kavramak isteyenler, Duha Suresi okunuşu ve Duha Suresi Türkçe meali hakkında araştırma yapıyor. Duha Suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı haberimizde yer alıyor. İşte faziletleri saymakla bitmeyen Duha Suresi'nin okunuşu, konusu ve fazileti!

Duha Suresi Türkçe Arapça Okunuşu Ve Meali

Okuyanı her çeşit kötülükten koruyan ve gönül ferahlığı veren Duha Suresi, ilk ayeti sebebiyle Vedduha Suresi olarak da anılır. Kur'an-ı Kerim'in 93'üncü suresi olan bu duayı okumak isteyenler, duayı doğru telaffuz edebilmek için Arapça okunuşu hakkında araştırma yapıyor. Kuran-ı Kerim'in 93. Suresini bu başlık altından ister okuyup isterseniz de dinleyebilirsiniz. Duha Suresi okumak için hemen aşağıya göz atabilirsiniz.

Duha Suresi'nin Fazileti

Duha Suresi'ni 7 defa okuyan kimsenin evi dışarıdan gelecek her türlü kötülükten muhafaza edilir.

Bu surenin okunduğu eve şeytan ve ahbapları giremez, hastalıklar o eve uğramaz. O evden bolluk ve bereket eksik olmaz.

Duha Suresi'nin 40 gün boyunca günde 40 defa okunması, kişinin maddi sıkıntılarının bitmesine ve zenginlemesine vesile olur.

Bu sureyi okuyan kimse evinde geçimsizlik yaşamaz ve aile içi huzura erişir.

Her gün sabah namazının ardından Duha Suresi okumak sıkıntı ve bunalımların sona ermesini sağlar.

Duha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke 'ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Duha Suresi Konusu

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber'e, yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

Duha Suresi Tefsiri

Surenin manasını en iyi şekilde anlayabilmek için suredeki kelimelerin anlamlarını da bilmek gerekir. Sureye adını veren Duha kelimesi kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Pek çok müfessir, bu kelimenin 2. ayette yer alan gece kelimesine karşılık olarak gündüz vakti için kullanıldığı fikrindedir. Tefsircilere göre burada, tıpkı kuşluk vaktinde güneşin ışığıyla tüm yeryüzünü kapladığı gibi vahiy ışığının da dünyaya indiği an tüm yeryüzünü aydınlatmaya başladığı iması vardır. Kuşluk vaktine yemin edilmesinin sebebi, Hz. Peygamber'in Kabe çevresinde yüksek sesle Kur'an okuduğu, bu sırada müşriklerin gizlice onu dinlediği vakit olmasıdır. Bu vakte yemin edilmesinin amacı, putperestlerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) artık vahiy gelmediği, Allah'ın onu terk ettiği yönündeki iddiaların yalan olduğunu vurgulamaktır.

Duha Suresi Nerede İndirildi?

Kur'an-ı Kerim'in 93'üncü suresi olan bu sure, Fecr Suresi'nin hemen ardından, İnşirah Suresi'nin öncesinde Mekke'de indirilmiştir. Nuzül sırasına göre 11. sırada olan Duha Suresi 11 ayetten oluşur.

Duha Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sure, maddi ve manevi dertleri, sıkıntıları gidermek ve gönül ferahlığına erişmek için okunmaktadır. Allah'ın merhametine ve bağışlayıcılığına sığınmak, onun her şeyi gören, her derde derman olduğunu hatırlamak amacıyla okunur. Oruca niyet ederken, orucu açarken, maddi sıkıntılardan kurtulmak için, zenginleşmek için, yalnız hissedildiğinde rahatlamak için okunacak bir duadır.

