Duhoklu acılı ailelerden Başsavcı’ya teşekkür ziyareti

Mardin'de uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşın aileleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan'ı ziyaret ederek zanlıların saatler içinde tespit edilerek gözaltına alınmalarının yanında soruşturma evresinin titizlikle sürdürülmesinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Saldırıda ağabeyi ile annesini kaybeden Harbi Celadeddin İbrahim ve Müyesser Abdullah da yaşanan vahşetten kısa süre sonra faillerin yakalanmış olmasının kendi acılarına teselli ettiğini söyledi.

MARDİN HALKI ACIMIZI PAYLAŞTI

İbrahim ve Abdullah, "Başsavcı başta olmak üzere devlet yetkilileri en acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok ilgilendiler. Başsavcımıza, Jandarma Komutanımıza, Valimize ve ilgili kurumlar bizlerle yakından çok ilgilendiler. Faillerin kısa sürede yakalandı. soruşturma titizlikle devam ediyor. Mardin halkı acımızı paylaştı. Hem açıklama yaptılar hem de taziyemize geldiler. Bu da bizim için teselli oldu. Bundan sonraki beklentimiz bu yakalananların hak ettiği cezayı bulmaları ve adalet yönünde hesap vermeleridir."diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde Irak plakalı araca saldırı düzenlenmiş ve saldırıda Irak vatandaşı ve Duhok nüfusuna kayıtlı Abdullah Salih Mustafa Mamîsî (69) eşi Çimen Şahin Halid (75) ve kızları Hindirin Abdullah Salih (39) olay yerinde Wahide Haydar Casım (63) ve oğlu Ahmed Celaleddin İbrahim Bêzelî (45) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmişti.