Haberler Yaşam Haberleri Duhoklu acılı ailelerden Başsavcı'ya teşekkür ziyareti
Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:44 Son Güncelleme: 2.2.2023 18:36

Duhoklu acılı ailelerden Başsavcı'ya teşekkür ziyareti

Mardin'de 10 gün önce yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin yakınları Mardin Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret ederek faillerin kısa sürede yakalanması ve kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Duhoklu acılı ailelerden Başsavcı’ya teşekkür ziyareti

Mardin'de uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşın aileleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan'ı ziyaret ederek zanlıların saatler içinde tespit edilerek gözaltına alınmalarının yanında soruşturma evresinin titizlikle sürdürülmesinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Saldırıda ağabeyi ile annesini kaybeden Harbi Celadeddin İbrahim ve Müyesser Abdullah da yaşanan vahşetten kısa süre sonra faillerin yakalanmış olmasının kendi acılarına teselli ettiğini söyledi.

MARDİN HALKI ACIMIZI PAYLAŞTI

İbrahim ve Abdullah, "Başsavcı başta olmak üzere devlet yetkilileri en acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok ilgilendiler. Başsavcımıza, Jandarma Komutanımıza, Valimize ve ilgili kurumlar bizlerle yakından çok ilgilendiler. Faillerin kısa sürede yakalandı. soruşturma titizlikle devam ediyor. Mardin halkı acımızı paylaştı. Hem açıklama yaptılar hem de taziyemize geldiler. Bu da bizim için teselli oldu. Bundan sonraki beklentimiz bu yakalananların hak ettiği cezayı bulmaları ve adalet yönünde hesap vermeleridir."diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde Irak plakalı araca saldırı düzenlenmiş ve saldırıda Irak vatandaşı ve Duhok nüfusuna kayıtlı Abdullah Salih Mustafa Mamîsî (69) eşi Çimen Şahin Halid (75) ve kızları Hindirin Abdullah Salih (39) olay yerinde Wahide Haydar Casım (63) ve oğlu Ahmed Celaleddin İbrahim Bêzelî (45) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı
Almanya tamam sıra Türkiye’de
‘Bay bay Kemal’ çok yakıştı...
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
HÜRJET motor çalıştırdı: İlk uçuş için tarih belli oldu! Özellikleri parmak ısırtıyor
Babacan neyi deşifre etti?
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
Son dakika: Başkan Erdoğan: Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Duhoklu acılı ailelerden Başsavcı'ya teşekkür ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA