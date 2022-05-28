Dükkanı basan baba oğlunu başından vurdu

İnegöl ilçesi Cumhuriyet mahallesinde kasap dükkanı işleten 31 yaşındaki Serkan Temel, saat 23:00 sıralarında dükkanında başından vurulmuş halde ağır yaralı vaziyette bulundu. Çevre esnafı, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Serkan Temel'i hemen hastaneye kaldırdı. Polis ise silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Başından vurularak ağır yaralanan genç esnaf Serkan Temel, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısını yakalamak için çok sayıda ekip görevlendirildi.
KATİL BABASI ÇIKTI
Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ve bölgedeki çok kişinin ifadesine başvuran polis, Serkan Temel'i babası 55 yaşındaki Recep Temel'in vurduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Recep Temel, verdiği ilk ifadede, "Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.