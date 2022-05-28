Dükkanı basan baba oğlunu başından vurdu

KATİL BABASI ÇIKTI

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ve bölgedeki çok kişinin ifadesine başvuran polis, Serkan Temel'i babası 55 yaşındaki Recep Temel'in vurduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Recep Temel, verdiği ilk ifadede, "Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.