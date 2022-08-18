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Giriş Tarihi: 18.8.2022 16:10

Dükkanına torpil atan çocukları rehin almıştı... 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Şişli'de çiğ köfte dükkanına torpil attıkları iddiasıyla 3 çocuğu yakalayıp depoda alıkoydukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iş yeri sahibi baba ve iki oğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 3 şüpheli hakkında "Zorla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Dükkanına torpil atan çocukları rehin almıştı... 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Şişli'de yaşları 13 olan Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E., 28 Nisan günü saat 22.00 sıralarında çiğköftecinin önüne geldikleri sırada içeri torpil atarak kaçtı. Çiğköfteciden çıkan işyeri sahibi Erol İnanır ve 2 oğlu Yusuf ile Yakup İnanır 3 çocuğu bodrum kata kilitledi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 28 Nisan günü 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da olduğu 3 çocuk, şüphelilere ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.

DEPODA TUTTULAR

Çiğköfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladılar. Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan M.T.K'ye tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler.

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak 3 çocuğu depoda tuttukları belirtildi. Çocuklar ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar depoda kaldı. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı. 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Dükkanına torpil atan çocukları rehin almıştı... 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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