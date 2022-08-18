Dükkanına torpil atan çocukları rehin almıştı... 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak 3 çocuğu depoda tuttukları belirtildi. Çocuklar ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar depoda kaldı. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı. 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.