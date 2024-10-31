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Giriş Tarihi: 31.10.2024 16:24

Dükkanından 30 bin lirası çalınmıştı: Hırsız zanlı eski çalışanı çıktı!

Bursa’da lastik tamir dükkanı işleten Sadettin T. çelik kasada bulunan 30 bin lirasının çalındığını fak etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalan kişinin eski çalışan Fatih A. isimli şahıs olduğu görüldü.

İHA
Dükkanından 30 bin lirası çalınmıştı: Hırsız zanlı eski çalışanı çıktı!

Karacabey Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan Sadettin T.'ye ait lastik tamiri dükkanındaki çelik kasadaki 30 bin liranın çalındığını fark eden dükkan sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Dükkanda bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlar ile iş yerini ve iş yerinde bulunan çelik kasayı kopyasını çıkardığı anahtarlar ile hırsızlık yapıldığını tespit etti.

İş yerine motosiklet ile gelen hırsızın işyerinin eski çalışanı Fatih A. (32) olduğunu belirledi. Başlatılan çalışma sonucu Fatih A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fatih A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Dükkanından 30 bin lirası çalınmıştı: Hırsız zanlı eski çalışanı çıktı!
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