Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gün çiçekçilik yapan Ufuk Araz (48) ile işyerini boşaltmasını isteyen mülk sahibi Nadir C. (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., tabancasıyla Araz'a tek el ateş etti. Araz'ın eline isabet eden mermi, göğsüne girip sırtından çıktı. Araz hastaneye kaldırıldı. Teslim olan Nadir C., korkutmak için rastgele ateş ettiğini iddia etti. DHA