Dul, yetim ve yaşlılara su indirimi

Gaziantep'te dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardım alan vatandaşların içme suyu kullanımlarının ilk kademesinde yüzde 50 indirim yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente gelen içme suyunda maliyetleri düşürmek için enerji maliyetlerini önemli oranlarda düşürdüklerini belirterek, daha Türkiye'nin içme suyunu en pahalı kullanan kentleri arasında 3. sırada olan kentin 14. sıraya gerilediğini söyledi. Şahin, yüksek enerji fiyatlarına rağmen maliyetleri düşürdüklerini ve belli kesimin su faturalarında indirime gideceklerini açıkladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Şahin, yerel yöneticiler ve gazetecilerin kamu yararı gözeterek çalıştıklarını belirterek, "Gazetecilerle ikiz kardeş gibiyiz, aynı şekilde halkımız için çalışıyor, aynı şekilde zor şartlarda görev yapıyoruz. Nasıl ki yeni nesil medya sürecinde siz kendinizi yeniliyorsanız biz de kendimizi yenileyerek kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Gaziantep'in su fakiri bir il olduğunu vurgulayan Şahin, "İçme suyumuzu çok uzaklardan yüksek terfiyle getirmek zorunda olduğumuz için enerji giderleri fiyatlarımızı arttırıyordu. Yeni kaynaklar bulmak için yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Düzbağ Barajı'ndan devasa borularla su getirince maliyetlerimiz biraz düştü. Daha önce en pahalı su kullanan 3. şehir iken şimdi 14. sıraya geldik. O nedenle toplumun maddi geliri düşük olan kesimlerine içme suyunu yüzde 50 indirimli verme kararı aldık" diye konuştu.

Başkan Şahin, yapılacak indirimin dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardım alan vatandaşlar için geçerli olacağını belirterek, "Bu vatandaşlarımızın içme suyu kullanımlarında ilk kademede yüzde 50 indirim yapacağız. İndirim 12 metreküpe kadar olan kısmı kapsıyor" dedi.