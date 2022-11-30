Düldül Dağı Kamp Alanı Nerede? Düldül Dağı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

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Düldül Dağı Kamp Alanı Nerede?



Düldül Dağı Kamp Alanı, Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesi sınırlarında olan ve Osmaniye şehir merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta olan bir kamp alanıdır. Söz konusu kamp alanının Düziçi ilçe merkezine olan uzaklığı ise sadece 20 km'dir.

Düldül Dağı, 2200 metre rakıma sahip olan ve doğanın muhteşem manzarasına sahip olan bir yerdir. Oksijenin bol olduğu bu alan, dağcılık sporları için de tercih edilir. Günümüzde Düldül Dağı'na ulaşım için teleferik projesi bulunmaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgenin daha da canlanacağı ve imkânlarının artacağı düşünülmektedir.



Düldül Dağı Kamp Alanı Giriş Ücreti



Düldül Dağı Kamp Alanı'nda herhangi bir işletme yoktur. Bu nedenle herhangi bir giriş ücreti de söz konusu değildir. İlerleyen dönemde teleferik projesi hayata geçirilirse burada da önemli işletmelerin olacaktır. Bu durumda muhtemelen kamp imkânları artacak ve belirli bir giriş ücreti de söz konusu olacaktır.

Kamp alanında herhangi bir işletme olmadığı için ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda götürmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi durumda çeşitli mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Doğa ile iç içe olabileceğiniz bu alanda, bol oksijenin ve muhteşem doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Siz de doğanın tüm nimetlerinden yararlanabileceğiniz eğlenceli bir kamp süreci için Düldül Dağı Kamp Alanı'nı tercih edebilirsiniz.