Haberler Yaşam Haberleri Dum Vivimus Vivamus Ne Demek? Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözü, Hikayesi Ne?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:58 Son Güncelleme: 29.11.2023 14:58

Dum Vivimus Vivamus Ne Demek? Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Latince bir deyim olan dum vivimus vivamus, tıpkı carpe diem (anı yaşa, günü yakala) gibi benzer bir anlama sahiptir. Tarihte Romalılar tarafından kullanılan, ancak günümüzde sadece özlü sözleri ile var olan Latincenin meşhur deyimlerinden biridir. Farklı birçok yerde rastlanılan bir söz olan dum vivimus vivamus ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne ilgilenenler için merak uyandırıcıdır.

Dum Vivimus Vivamus Ne Demek? Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Dum vivimus vivamus, yaşam ile anın kıymetini anlamayı sağlayan ve bunun üzerine düşündüren Latince bir sözdür. Yarının nasıl olacağının belirsizliğini ve geleceğin kişinin kontrolü dışında olduğunu hatırlatır. Özellikle, hayatında zorluklarla başa çıkmak zorunda olan kişiler için yaşamaktan keyif almaya teşvik eden bir mesaj niteliğindedir. Dum vivimus vivamus ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne bilinmesinde fayda vardır.

Dum Vivimus Vivamus Ne Demektir?

Yaşama sevincinin kaybedildiği durumlar için söylenmiş güzel bir Latince söz olan dum vivimus vivamus ifadesinin anlamı, "hayattayken yaşayalım"dır. Ek olarak, "yaşamın kıymetini bilelim" ve "hayatın tadını çıkaralım" şeklinde de çevirmek mümkündür. Bu yönüyle, başka bir Latince deyim olan "carpe diem" ile benzeşir. "Günü yakala", "anı yaşa" gibi anlamlar taşıdığından dolayı dum vivimus vivamus ile aşağı yukarı aynı manaya gelir. Bu Latince ifadenin ana fikri, ölümden önce hayatı doya doya yaşamak gerektiğidir. İnsanların tek bir yaşamı olduğunu ve onu diledikleri gibi geçirmelerinin önemine dikkat çeker. Güzel bir mesaj içerdiğinden dolayı yaygın olarak kullanılan popüler bir sözdür.

Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözüdür?

Bu sözün, ilk olarak kim tarafından söylendiği belli olmadığı için anonim kabul edilebilir. Ancak ortaya çıkışından sonra birçok yerde kullanılmıştır. ABD'nin kurucusu ve siyasetçi olan Benjamin Franklin de dum vivimus vivamus sözünü kullanan ve felsefesini benimseyen önemli kişilerden biridir. Döneminin en önemli aydınlarından biri ve filozof olan Franklin, bu sözün ne anlatmak istediğine vurgu yapmıştır. Buna göre, yaşam ona sahip çıkanların ve değerini bilenlerindir. Bundan dolayı dum vivimus vivamus sözü, hayatın boşa geçirilmemesi ve isteklerin gerçekleşmesi için harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
OYAK ve TCC dev ortaklığı yeniledi! 740 milyon dolarlık anlaşma
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Büyük Musk, küçük düşünme
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Dum Vivimus Vivamus Ne Demek? Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözü, Hikayesi Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA