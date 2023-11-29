Dum Vivimus Vivamus Ne Demek? Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Dum vivimus vivamus, yaşam ile anın kıymetini anlamayı sağlayan ve bunun üzerine düşündüren Latince bir sözdür. Yarının nasıl olacağının belirsizliğini ve geleceğin kişinin kontrolü dışında olduğunu hatırlatır. Özellikle, hayatında zorluklarla başa çıkmak zorunda olan kişiler için yaşamaktan keyif almaya teşvik eden bir mesaj niteliğindedir. Dum vivimus vivamus ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne bilinmesinde fayda vardır.

Dum Vivimus Vivamus Ne Demektir?

Yaşama sevincinin kaybedildiği durumlar için söylenmiş güzel bir Latince söz olan dum vivimus vivamus ifadesinin anlamı, "hayattayken yaşayalım"dır. Ek olarak, "yaşamın kıymetini bilelim" ve "hayatın tadını çıkaralım" şeklinde de çevirmek mümkündür. Bu yönüyle, başka bir Latince deyim olan "carpe diem" ile benzeşir. "Günü yakala", "anı yaşa" gibi anlamlar taşıdığından dolayı dum vivimus vivamus ile aşağı yukarı aynı manaya gelir. Bu Latince ifadenin ana fikri, ölümden önce hayatı doya doya yaşamak gerektiğidir. İnsanların tek bir yaşamı olduğunu ve onu diledikleri gibi geçirmelerinin önemine dikkat çeker. Güzel bir mesaj içerdiğinden dolayı yaygın olarak kullanılan popüler bir sözdür.

Dum Vivimus Vivamus Kimin Sözüdür?

Bu sözün, ilk olarak kim tarafından söylendiği belli olmadığı için anonim kabul edilebilir. Ancak ortaya çıkışından sonra birçok yerde kullanılmıştır. ABD'nin kurucusu ve siyasetçi olan Benjamin Franklin de dum vivimus vivamus sözünü kullanan ve felsefesini benimseyen önemli kişilerden biridir. Döneminin en önemli aydınlarından biri ve filozof olan Franklin, bu sözün ne anlatmak istediğine vurgu yapmıştır. Buna göre, yaşam ona sahip çıkanların ve değerini bilenlerindir. Bundan dolayı dum vivimus vivamus sözü, hayatın boşa geçirilmemesi ve isteklerin gerçekleşmesi için harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatır.