‘Duman’ isimli köpeğe saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürdü. Olayın ardından köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Kılıç hakkında 'Evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK YİNE HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Hasan Kılıç katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

TARAF AVUKATLARI KARŞI KARŞIYA

Duruşmada müşteki avukatı, 'Sanığın saldırıyı bertaraf etmek gibi bir eylemi yoktur. Zaten 1 saat öncesinde tavukları başka bir köpek öldürüyor. Sanık sonrasında ölen köpeği bir yere sıkıştırıp defalarca vuruyor' dedi. Sanık avukatı ise beyanında olay anını farklı bir açıdan gösteren kamera kaydı sunduklarını belirterek 'Ölen köpeğin tavuklara saldırmadığı iddiası bizim için şaşırtıcıdır' şeklinde konuştu.

SANIĞIN KOMŞUSU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Adem Ö. ise beyanında 'Ben sanığın komşusu oluyorum. Olay günü evdeydim. Pencereden baktığımda gri köpeğin ağzında tavuk gördüm. Siyah köpek tavuklara müdahale etmedi. Ben de aşağı inerken olay bitmişti zaten' dedi. Müşteki avukatının sokak köpeklerini nasıl ayırt ettiğini sorması üzerine tanık, 'Ben 15 senedir orada oturuyorum. Çevrede bulunan köpekleri sürekli görüyordum' cevabını verdi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme duruşma sonu, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.