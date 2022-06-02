‘Duman’ isimli köpeği döven sanığın cezası belli oldu!

Ataşehir Ferhatpaşa'da mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovalamış, buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövmüştü. Olayın ardından köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Kılıç hakkında 'Evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç ve avukatı katılırken müşteki avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Sanık Hasan Kılıç ise çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek "Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O anda şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim. Başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada müşteki avukatı "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Yaşama hakkı kutsaldır. Daha önceki beyanlarımızı da tekrar ederiz. Sokak hayvanlarının gerçekten korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar, toplum vicdanı açısından değerlidir" şeklinde konuştu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı ise, olayın ölümle neticelendiğini ve zararın giderilebilmesinin mümkün olmadığını belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

2 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Hasan Kılıç'ın 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı.