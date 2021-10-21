‘Duman’ isimli köpeği döven sanık hakim karşısındaydı! Mahkemede defalarca pişmanım dedi

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin 'Duman' adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürdü. Olayın ardından köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Kılıç hakkında 'Evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





'UYSAL VE SAKİN BİR KÖPEKTİ'

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Hasan Kılıç katılırken müştekiler ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki Belma U., 'Ben 4 yıldır o köpeği besliyorum. Gayet uysal ve ısırması olmayan bir köpektir. Video kayıtlarında da hayvanın kendini savunamadığı açıktır. Sanık 2 binanın arasına köpeği sıkıştırarak öldürmek istercesine vurmuştur' diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

'HAYVANSEVERİM VE ÇOK PİŞMANIM'

Sanık Hasan Kılıç ise savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek 'Ben tedavi gördüğümden hem kemoterapi alıyordum, hem de şeker hastalığım var. Köpeği ben de besliyordum. Mahalledeki köpekleri de besliyordum. Ayrıca benim de hayvanlarım var, hayvanseverim. Haftada 1 gün çürük et getirerek besliyorlar ve mahalleye insanlara saldıran köpekler musallat oluyor. İhbar edenler haftada bir gün besliyor' şeklinde konuştu.

VİDEO KAYDI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Duruşma sonu mahkeme, video kayıtlarının çözümlenmesi için bilirkişi raporunun alınmasına ve sanık Hasan Kılıç hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vererek davayı erteledi.