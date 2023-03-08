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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Duman ve Şila mucizesi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Duman ve Şila mucizesi
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 7 katlı Doğan Apartmanı'ndan Kadir Keyifli ve ailesi sağ kurtarıldı. Ancak Keyifli'nin bodrum katta beslediği 2.5 yaşındaki doberman cinsi dişi köpeği Şila enkaz altında kaldı. 6 Mart günü enkaz başında bekleyen Kadir Keyifli, bölgeye yardım için gelen Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ekiplerinden yardım istedi. Köpeğin mahsur kaldığı bölüme ulaşan ekipler, Şila'nın doğum yaptığını ve yanında 3 yavrusunun olduğunu gördü. Şila ve yavruları enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kadir Keyifli, "Yakınında mama torbası vardı. Azar azar yiyebilmiş. Elim ayağım çözülmüş gibi hissediyorum. Şila benim için bir umut kaynağı oldu" dedi. Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan Duman isimli kedi ise bir mucizeyi başardı. Antakya'nın Odabaşı Mahallesi Akasya Sokak'taki binanın enkazından kedi miyavlama sesi duyan arama kurtarma ekipleri o noktada yoğunlaştı. Depremin üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine karşın Duman, yaklaşık 700 saat gibi bir süre enkaz altında kaldıktan sonra sağ olarak çıkarıldı. Duman, enkaz altında en uzun süre kalıp sağ çıkmayı başaran hayvan olarak kayıtlara geçti.

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Duman ve Şila mucizesi
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