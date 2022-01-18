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Giriş Tarihi: 18.1.2022 11:26 Son Güncelleme: 18.1.2022 11:51

Dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli’de sobayı tutuşturmak için eski elbiselerini atan 80 yaşındaki kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas İlçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Kulaksızoğlu evinde ısınmak için sobasını yaktı.

Edinilen bilgiye göre, sobaya kullanmadığı eski elbiselerini atan Kulaksızoğlu sobadan çıkan duman sızıntısını fark etmedi. Dumanların tüm evi kaplamasıyla yaşlı kadın dumandan etkilenerek bayıldı. Evden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin küçük çapta çıkan yangını söndürmesi ile sağlık ekipleri eve girdi.

Sağlık ekipleri, belirlemelerine göre evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Kulaksızoğlu dumandan dolayı zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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