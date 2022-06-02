Duman’ın sopayla dövülmesine 2.5 yıl hapis

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde vatandaşların Duman adını verdiği sokak köpeği, kovaladığı tavuk ve civcivlerin sahibi Hasan Kılıç tarafından sopayla öldüresiyle dövülmüştü. Hakkında 'evcil hayvana zalimce kötü muamelede bulunmak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan Kılıç, İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıktı. Çok üzgün ve pişman olduğunu belirten Kılıç, "Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O anda şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim. Başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Müşteki avukatı ise "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Yaşama hakkı kutsaldır. Sokak hayvanlarının gerçekten korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar, toplum vicdanı açısından değerlidir" ifadesini kullandı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Kılıç'ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.