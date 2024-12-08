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Giriş Tarihi: 8.12.2024 17:03 Son Güncelleme: 8.12.2024 17:05

Dumanlar arasında kalan evde büyük hasar

Kırıkkale’nin Kaletepe Mahallesi’nde meydana gelen yangın, bir aileyi evsiz bıraktı. Tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı. Çevredeki vatandaşların yoğun duman ve alevleri fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dumanlar arasında kalan evde büyük hasar

Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak yangının hızla büyümesi nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, evdeki tüm eşyalar yanarak kül oldu. Aile, yangın sonrası büyük bir şok yaşarken mahalle sakinleri de destek olmak için seferber oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, elektrik kontağından kaynaklanan bir arıza üzerinde duruluyor. Evdeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Dumanlar arasında kalan evde büyük hasar
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