Haberler Yaşam Haberleri 'Dumanlar’ davasında yeni gelişme: 3 sanık için tahliye kararı!
Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:30

'Dumanlar’ davasında yeni gelişme: 3 sanık için tahliye kararı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
’Dumanlar’ davasında yeni gelişme: 3 sanık için tahliye kararı!

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde gece kulüpleri ve taksi duraklarından silah zoruyla baskı yaparak haraca bağlamaya çalışan ve çeşitli suçlara karışan "Dumanlar" olarak bilinen iddiaya göre suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada üç sanık hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM içerisindeki çeşitli eğlence mekânlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddiasıyla yargılanan "Dumanlar" olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Veysi Duman'ın (39) yaptığı öne sürülen suç örgütü geçtiğimiz yıl yapılan operasyonla çökertilmişti. Suç işlemek için örgüt kurmaktan yargılanan Ahmet Duman, Ercan Duman, Faysal Duman, Mahir Duman, Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ında aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 26 sanık hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Bugün görülen duruşmada da üç sanık hakkında tahliye kararı verilmesiyle dosyanın tek tutuklusu Mehmet Veysi Duman oldu.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, 2 müşteki ve sanıkların avukatları da hazır bulundu.

"SİLAH GÖRMEDİM"

Duruşmada kendisine söz verilen müşteki Kadir Ocak kulüpte garsonluk yaptığını söyleyerek "Ben kimseden şikayetçi değilim. Daha önce Mesut Duman ve arkadaşları gelip gidiyorlardı. Hatta bir ara ortak olacakları konuşuluyordu. Sonradan tartışma oldu, kavga oldu. Bana karşı her hangi bir eylem olmadı. Genelde gece kulübünde her zaman kavga olur. Ben herhangi bir silah görmedim" dedi.

Müşteki Şükran Çetin Yakup "Benim aracım park halindeydi. Kurşun gelmiş. Zararım karşılandı" diyerek şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.
Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Veysi Duman'ın avukatı "Dosya suç örgütünün varlığı ile doldurulmaya çalışılmış fakat içerik olarak baktığımızda bunların asla TCK 220'nin kapsamına girmeyeceği bellidir. Müvekkilimizin hangi eylem sebebiyle tutuklu olduğunu bilemiyoruz. Örgüt diye bir şey yok ortada" diyerek müvekkili hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Veysi Duman "Örgüt lideri olduğum iddia ediliyor. Param olmadığı için avukatımı kardeşlerimden çektim. Ben gaspçı değilim, hırsız değilim, örgüt değilim" şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanıklar da tahliyesini talep etti.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Yasin Bingöl, Kemal Kadak, Mesut Duman'ın tahliyesine karar verdi. Heyet Mehmet Veysi Duman'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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'Dumanlar’ davasında yeni gelişme: 3 sanık için tahliye kararı!
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