’Dumanlar’ suç örgütü davasında yeni gelişme: 2 sanık için tahliye kararı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM içerisindeki çeşitli eğlence mekânlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddiasıyla yargılanan "Dumanlar" olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Veysi Duman'ın (39) yaptığı öne sürülen suç örgütü geçtiğimiz yıl yapılan operasyonla çökertilmişti. Suç işlemek için örgüt kurmaktan yargılanan Ahmet Duman, Ercan Duman, Faysal Duman, Mahir Duman, Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ında aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 26 sanık hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Bugün görülen duruşmada da iki sanık hakkında tahliye kararı verildi.

"VATANDAŞI KORKUTARAK SİNDİRİYORLAR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polise yapılan isimsiz bir ihbar sonucu soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. İddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğindeki oluşumun, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde yağma, silahla yaralama gibi suçları örgüt kurarak işledikleri ve vatandaşı korkutarak sindirdikleri aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğinde oluşan ve Mehmet Veysi'nin cezaevinde bulunduğu sürede ise yöneticiliğini Mesut Duman'ın yaptığı öne sürülen örgütün organize bir şekilde suç işlediği belirtilmişti. İddianamede gelen ihbar üzerine polislerin Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye baskın düzenledikleri ve olay yerinde bulunan örgüt üyelerinin polislere saldırdıkları ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Öldürmeye teşebbüs", "Suç Üstlenme", "Tehdit", "Yaralama" suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti. Diğer 24 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunan 6 sanık bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"KARDEŞİMİN EVİNE 100 MERMİ ATILDI"

Önceki celselerde ifadesi alınmayan, Kabil Okyayatan "Ben bu davada mağdurum. İki kere işyerim basıldı. Silah zoruyla götürüldüm. Darp edildim. Bu işlerle alakası olmayan kardeşim vuruldu. Kardeşimin evine 100 mermi atıldı. Bana selam veren herkesi tehdit ediyorlar. Mesut Duman ve beraberindeki 4 kişi durağı basmaya geldi. Mesut duman beni tehdit etti. 'Biz bu durağa el koyduk' dedi. Bana küfür etti. Sonra Mesut Duman Muhammet'e saldırdı, o anda vurulmuş. Ben ateş etmedim, bende silah yoktu zaten. Ben sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Duman ve Nihat İtik'in tahliyesine karar verirken diğer firari sanıklar Ayhan Yılmaz ve Mehmet Veysi Duman hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Son dakika: Dumanlar olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Çete lideri de yakalandı...