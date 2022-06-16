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Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:38 Son Güncelleme: 16.6.2022 15:44

Dümen Operasyonu'nda 15 kişi daha yakalandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Dümen Operasyonu’nda 15 kişi daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ‘Dümen Operasyonu’ kapsamında 15 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Dümen" operasyonunda Zonguldak'ta da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte üç aydır takip edilen şüpheliler için ekipler sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Emekli kişiler üzerinden ödenmeyecek krediler çekip, kredilerden komisyon alan, vatandaşlardan habersiz kredi kartı çıkartıp kullanan şüpheliler hakkında Zonguldak merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara, Bartın, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan 5 şüphelinin de yer aldığı toplam 15 şüphelinin tamamı yakalandı.

Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet pos cihazı, 2 adet belgesiz tüfek, çok sayıda değişik kişilere ait banka ve kredi kartları, senetler ve sair dokümanlar ele geçirilirken haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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Dümen Operasyonu'nda 15 kişi daha yakalandı
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