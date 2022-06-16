‘Dümen’ operasyonunda Mersin’de 15 kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan KOM ekipleri, 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin başka kişilere ait sosyal medya üzerinden sözde yüzde 100 tutma garantili yüksek meblağlı bahis kuponları paylaşımları yaparak, bu reklamı gören kişilerin kendileri ile irtibat kurmalarını sağlayan müştekileri önce sisteme üye yapacaklarını sonra sistem üzerinden bahis kuponu yapacakların söyleyerek, belirli miktarlarda para aldıkları daha sonra kuponunuz tuttu, ancak vergi ödemesi yapmanız gerek diyerek şahıslardan 5 bin ile 20 bin TL arasında para alarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri belirlendi.