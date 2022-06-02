Haberler Yaşam Haberleri Dün akşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti sorusu bu hafta da yanıt buldu! 1 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor All Star kim elendi?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:23 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:23

Dün akşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti sorusu bu hafta da yanıt buldu! 1 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor All Star kim elendi?

Dün akşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti sorusu bu hafta da yanıt buldu! 1 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor All Star kim elendi?

Survivor’da dün akşam heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Tüm hafta boyuna dokunulmazlıkları peş peşe kaybeden kırmızılı takımdan dört ayrı isim potada SMS oylamasına çıktı. Programda bu hafta adeta mavi takım şov yaptı. Yarışmanın sıkı takipçileri “1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?” sorularına yanıt arıyor. Batuhan, Sema, Anıl ve Ayşe’nin aday olduğu elemenin sonucu merak ediliyor. Adaya veda eden isim hem yarışmacıları hem de izleyicileri büyük şoka uğrattı. Peki, Survivor kim elendi? İşte o isim ve detaylar...

Survivor eleme konseyinde dün gece tansiyon oldukça yüksekti. Öyle ki, 5 kişi kalan kırmızı takımdan dört kişi eleme potasında SMS oylamasına çıktı. Hafta boyunca tüm dokunulmazlıkları kazanan gönüllüler takımı adeta şov yaptı. Programın izleyenleri bu noktada "1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmaya veda eden isim ise yarışmacıları oldukça üzdü. İşte Survivor'da elenen ve adaya veda eden o isim...

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor’da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

31 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen her iki takım da ilk etapta kadınlar mücadelesi için konsantre oldu ve ilk kadın yarışmacılar parkura çıktı.

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor’da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor’da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor’da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor'da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı fast food ürünlerinden yeme hakkına sahip oldu.

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor'da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme potasına giren isimler şöyle oldu;

  • ANIL
  • AYŞE
  • SEMA
  • BATUHAN

AYNI KADERİ YAŞADI! Survivor'da bu hafta kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? SMS oyları ile 2 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ - ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ünlüler takımından bir ismin vedası yaşanıyor. Eleme adayları; Ayşe, Anıl, Sema ve Batuhan oldu. Bu hafta elenen isim ise Sema oldu.

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Dün akşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti sorusu bu hafta da yanıt buldu! 1 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor All Star kim elendi?
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