Survivor eleme konseyinde dün gece tansiyon oldukça yüksekti. Öyle ki, 5 kişi kalan kırmızı takımdan dört kişi eleme potasında SMS oylamasına çıktı. Hafta boyunca tüm dokunulmazlıkları kazanan gönüllüler takımı adeta şov yaptı. Programın izleyenleri bu noktada "1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmaya veda eden isim ise yarışmacıları oldukça üzdü. İşte Survivor'da elenen ve adaya veda eden o isim...
31 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen her iki takım da ilk etapta kadınlar mücadelesi için konsantre oldu ve ilk kadın yarışmacılar parkura çıktı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?
Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.
SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı fast food ürünlerinden yeme hakkına sahip oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme potasına giren isimler şöyle oldu;
SURVİVOR KİM ELENDİ - ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Ünlüler takımından bir ismin vedası yaşanıyor. Eleme adayları; Ayşe, Anıl, Sema ve Batuhan oldu. Bu hafta elenen isim ise Sema oldu.