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Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:43 Son Güncelleme: 13.10.2022 17:54

Dün nişanlanmıştı son yolcuğuna uğurlandı

Fethiye’de, nişanlanan ve gece saatlerinde Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan 20 yaşındaki Umut Can Orhon, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Orhon, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dün nişanlanmıştı son yolcuğuna uğurlandı

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesinde oturan 20 yaşındaki Umut Can Orhon, dün akşam saatlerinde kız arkadaşı G.A. ile aile arasında yapılan nişan töreni ile nişanlandı. Yapılan nişan törenin akabinde Umut Can Orhon, aracıyla Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Orhon, Antalya'nın Korkuteli ilçesine vardığında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla atıp yol kenarına savruldu. Orhon'un kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Çiftlik Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının akabinde okunan dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Dün nişanlanmıştı son yolcuğuna uğurlandı
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