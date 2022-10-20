Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını üzerinden şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 160 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama için 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
19 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla ilişkin bilgiler şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.