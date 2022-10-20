Haberler Yaşam Haberleri Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.10.2022 05:54 Son Güncelleme: 20.10.2022 05:55

Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen “Çılgın Sayısal Loto Sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 160 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.

Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Çarşamba günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını üzerinden şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 160 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama için 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 EKİM)

19 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla ilişkin bilgiler şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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Dünün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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