Haberler Yaşam Haberleri DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 07:16 Son Güncelleme: 9.9.2022 07:17

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. ‘’Hangi dizi reyting birincisi oldu?’’ sorusu, dizilerin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 8 Eylül Perşembe akşamı Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Bir Küçük Gün Işığı ve Camdaki Kız dizisi tekrar bölümleri ile ekranlara gelirken Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…

8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2- MasterChef Türkiye

3- Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB

1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2- MasterChef Türkiye

ABC

1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2- MasterChef Türkiye

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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