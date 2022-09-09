İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Bir Küçük Gün Işığı ve Camdaki Kız dizisi tekrar bölümleri ile ekranlara gelirken Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…
Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;
1 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:
TOTAL
1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2- MasterChef Türkiye
3- Müge Anlı ile Tatlı Sert
AB
1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2- MasterChef Türkiye
ABC
1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2- MasterChef Türkiye