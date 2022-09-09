İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Bir Küçük Gün Işığı ve Camdaki Kız dizisi tekrar bölümleri ile ekranlara gelirken Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…