Dünün reyting sonuçları belli oluyor! 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını...

Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını merak ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 30 Eylül 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI!
Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sıralaması belli olmadı. Geçtiğimiz haftanın ise şöyle;
23 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1. Sırada Fox Tv ekranlarında yer alan "İyilik", 2. Sırada TV8 ekranlarında yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer alıyor.
İŞTE TOTAL'DE AÇIKLANAN İLK 10 PROGRAM
1-İYİLİK – FOX
2-MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8
3- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER – FOX
4- ESRA EROL'DA - ATV
5- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV
6- YALI ÇAPKINI – STAR TV
7- ATV ANA HABER – ATV
8- KASABA DOKTORU – TRT 1
9- KANAL D ANA HABER – KANAL D
10 -GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) – SHOW TV