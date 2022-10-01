Haberler Yaşam Haberleri Dünün reyting sonuçları belli oluyor! 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını...
Giriş Tarihi: 1.10.2022 07:34

Dünün reyting sonuçları belli oluyor! 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını...

Reyting sonuçları sıralaması bugün merak konusu haline geliyor. Her gün bir önceki güne ait sıralama belli olurken Cuma günü ekranlarda dizi, film ve programlar yer aldı. Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını, İyilik gibi yapımlar izleyenlerinin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde iyi sıralamalar için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama.

Dünün reyting sonuçları belli oluyor! 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını...

Reyting sonuçları araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Medya gündeminin takipçileri bu noktada dizi ve programların reytinglerdeki sıralamalarını merak ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 30 Eylül 2022 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI!

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sıralaması belli olmadı. Geçtiğimiz haftanın ise şöyle;

23 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. Sırada Fox Tv ekranlarında yer alan "İyilik", 2. Sırada TV8 ekranlarında yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer alıyor.

İŞTE TOTAL'DE AÇIKLANAN İLK 10 PROGRAM

1-İYİLİK – FOX

2-MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

3- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER – FOX

4- ESRA EROL'DA - ATV

5- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

6- YALI ÇAPKINI – STAR TV

7- ATV ANA HABER – ATV

8- KASABA DOKTORU – TRT 1

9- KANAL D ANA HABER – KANAL D

10 -GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) – SHOW TV

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Dünün reyting sonuçları belli oluyor! 30 Eylül 2022 dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını...
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